В Курске продолжается бесплатная вакцинация животных

Животных вакцинируют бесппатно Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курская городская станция по борьбе с болезнями животных продолжает бесплатную вакцинацию животных от бешенства.

6 августа выездные точки будут работать на улицах Союзной, 16 и Парижской коммуны, 30.

13 августа ветеринары ждут владельцев животных на Магистральном проезде, 19 и улице Васильковой. 28.

20 августа выездная вакцинация домашних животных будет организована на проезде Сергеева, 10 и на улице Орловской, 10.

27 августа – на улицах Черняховского, 38-А и Белгородской, 6.

Точное время проведения вакцинации животных можно уточнить по телефонам 8 (4712) 35-00-84, 35-18-65 или на сайте Курской городской СББЖ http://vet-gor.ru/?page_id=296.