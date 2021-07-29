В Курске продолжается бесплатная вакцинация животных

Животных вакцинируют бесппатно
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Курская городская станция по борьбе с болезнями животных продолжает бесплатную вакцинацию животных от бешенства.
6 августа выездные точки будут работать на улицах Союзной, 16 и Парижской коммуны, 30.
13 августа ветеринары ждут владельцев животных на Магистральном проезде, 19 и улице Васильковой. 28.
20 августа выездная вакцинация домашних животных будет организована на проезде Сергеева, 10 и на улице Орловской, 10.
27 августа – на улицах Черняховского, 38-А и Белгородской, 6.
Точное время проведения вакцинации животных можно уточнить по телефонам 8 (4712) 35-00-84, 35-18-65 или на сайте Курской городской СББЖ http://vet-gor.ru/?page_id=296.