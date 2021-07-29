Курская пенсионерка перевела мошенникам около миллиона рублей

В общей сложности за месяц курянка лишилась 958 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

61-летняя жительница Курчатова нашла в интернете заманчивое предложение заработать на бирже. Она перешла по рекламной ссылке и зарегистрировалась на сайте биржевой платформы.

Вскоре женщине позвонила девушка и представилась сотрудницей брокерской компании. Она предложила установить на телефон программу удаленного доступа к устройству, а также уговорила вложить деньги в прибыльное дело.

Курянка перевела на указанный счет десять тысяч рублей. Затем ей позвонил «аналитик» той же компании и предложил совершить сделку по нефти. Но для этого нужно было внести 150 тысяч рублей, что женщина и сделала.

В дальнейшем курянка выполняла все условия телефонных мошенников и продолжала вносить деньги на брокерскую платформу. Чтобы вывести заработанные средства пенсионерке предложили перечислить на оффшорный счет 1700 долларов. Недостающую сумму она взяла в кредит.

Когда последний платеж был переведен, консультанты перестали выходить на связь. В общей сложности за месяц курянка лишилась 958 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.