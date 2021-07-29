В Курске на Ермошкином озере чуть не утонул ребенок

Станислав Николаевич уже 30 лет работает спасателем Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

29 июля в Курске на Ермошкином озере чуть не утонул четырехлетний ребенок, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. Предотвратил трагедию спасатель Станислав Ашихманов.

Станислав Николаевич уже 30 лет работает спасателем и неоднократно помогал курянам, отдыхающим у воды. Этим летом мужчина спас двух тонущих детей, сегодня помог еще одному малышу. Спасатель представлен к поощрению.

В этом году в Курске работают девять организованных пляжей: шесть муниципальных и три частных. Спасатели, прошедшие специальную подготовку, всегда приходят на помощь и оказывают первую помощь.

Ранее «КП» сообщала о гибели двух мужчин в Ушаковском пруду под Курском. ЧП произошло 28 июля.