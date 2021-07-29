Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 17:01

В Курске на Ермошкином озере чуть не утонул ребенок

Малыша вытащил из воды спасатель
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Станислав Николаевич уже 30 лет работает спасателем

Станислав Николаевич уже 30 лет работает спасателем

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

29 июля в Курске на Ермошкином озере чуть не утонул четырехлетний ребенок, сообщили в ГУ МЧС по Курской области. Предотвратил трагедию спасатель Станислав Ашихманов.

Станислав Николаевич уже 30 лет работает спасателем и неоднократно помогал курянам, отдыхающим у воды. Этим летом мужчина спас двух тонущих детей, сегодня помог еще одному малышу. Спасатель представлен к поощрению.

В этом году в Курске работают девять организованных пляжей: шесть муниципальных и три частных. Спасатели, прошедшие специальную подготовку, всегда приходят на помощь и оказывают первую помощь.

Ранее «КП» сообщала о гибели двух мужчин в Ушаковском пруду под Курском. ЧП произошло 28 июля.