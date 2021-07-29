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Происшествия29 июля 2021 15:36

Под Курском перевернулся «Опель»

В ДТП пострадал четырехлетний ребенок
Яна ШЕЛЕСТ
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Машина съехала в кювет и перевернулась

Машина съехала в кювет и перевернулась

Фото: УМВД России по Курской области.

29 июля примерно в 13:44 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Опель Вектра» двигалась по автодороге Курск- Поныри в сторону Золотухино.

На 36 километре трассы она, по предварительным данным, не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП женщина-водитель и четырехлетний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.