Под Курском перевернулся «Опель»

Машина съехала в кювет и перевернулась Фото: УМВД России по Курской области.

29 июля примерно в 13:44 32-летняя женщина-водитель автомобиля «Опель Вектра» двигалась по автодороге Курск- Поныри в сторону Золотухино.

На 36 километре трассы она, по предварительным данным, не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП женщина-водитель и четырехлетний пассажир получили травмы различной степени тяжести. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.