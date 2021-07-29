В Курске прошел рейд по пляжам

В регионе установилась жаркая погода Фото: Светлана ВОЛКОВА

В жаркую погоду многие куряне отправляются не пляжи. Однако не все отдыхающие соблюдают правила поведения на воде.

Инспекторы ПДН Сеймского отдела полиции, представители администрации округа и Совета отцов провели рейд по пляжам.

Во время таких рейдов акцент делается на том, чтобы дети были под постоянным присмотром взрослых - за нахождение на водоемах детей в возрасте до 14 лет без сопровождения предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, отдыхающим напомнили о запрете купания в непредназначенных для этого местах и предостерегли от употребления спиртного на пляжах: купание в пьяном виде по-прежнему остается самым частым нарушением со стороны отдыхающих. Оно же и является основной причиной гибели на воде.