Курская рапиристка Инна Дериглазова победила свою соперницу по финалу Ли Кифер

Курская фехтовальщица Инна Дериглазова поборется за золото Олимпийских игр в Токио в финале командных соревнований рапиристок. В полуфинале наши девушки одолели сборную США - 45:42. Ключевыми для нашей сборной стали два последних поединка, которые провели олимпийские медалистки 2021 года Лариса Коробейникова и Инна Дериглазова.

В заключительном бое Инна Дериглазова добилась победы в противостоянии со своей соперницей по финалу в личном зачете Ли Кифер. В финале россиянки встретятся с француженками, которые в своем матче победили итальянок – 45:43. Финал пройдет в 13.45 по Москве.