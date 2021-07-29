В Курской области за сутки коронавирусом заболели 193 человека

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 1079 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По состоянию на 29 июля в Курской области всего зарегистрировано 46 072 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки ковидом заболели 193 человека, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 1 506 человек, на искуственной вентиляции легких – 11.

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 1079 человек (+5; мужчина 82 года; женщины 74, 74, 84, 84 года).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +106

Глушковский +20

Курский +10

г. Железногорск +7

Октябрьский +6

Беловский +5

г. Льгов +5

Рыльский +5

Солнцевский +5

Суджанский +4

Конышевский +3

Пристенский +3

г. Дмитриев +2

Золотухинский +2

Кореневский +2

Льговский +2

Медвенский +2

Обоянский +2

г. Обоянь +1

г. Рыльск +1.