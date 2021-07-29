В Курской области за сутки коронавирусом заболели 193 человека

На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 1079 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По состоянию на 29 июля в Курской области всего зарегистрировано 46 072 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. За последние сутки ковидом заболели 193 человека, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями получают лечение 1 506 человек, на искуственной вентиляции легких – 11.
На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 1079 человек (+5; мужчина 82 года; женщины 74, 74, 84, 84 года).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +106
Глушковский +20
Курский +10
г. Железногорск +7
Октябрьский +6
Беловский +5
г. Льгов +5
Рыльский +5
Солнцевский +5
Суджанский +4
Конышевский +3
Пристенский +3
г. Дмитриев +2
Золотухинский +2
Кореневский +2
Льговский +2
Медвенский +2
Обоянский +2
г. Обоянь +1
г. Рыльск +1.