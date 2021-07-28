В Курске разыскивают 12-летнего ребенка

С заявлением в Северный отдел полиции обратилась мама мальчика Фото: Из архива "КП"

Сотрудники курской полиции разыскивают 12-летнего Кара Максима Игоревича. С заявлением в Северный отдел полиции обратилась мама мальчика.

Приметы подростка: на вид 10-12 лет, рост 140 см, темные волосы

Подросток накануне ушел из дома по проспекту Победы и до сих пор его местонахождение не известно.

Приметы подростка: на вид 10-12 лет, рост 140 см, темные волосы. Был одет: футболка темно-синего цвета, ярко-синие шорты, шлепки черного цвета.

Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемом мальчике, вы можете сообщить её конфиденциально в Северный отдел полиции по телефону 583360 или 02 с мобильного 102.