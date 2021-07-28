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Общество28 июля 2021 20:48

Во Льгове под Курском обновили городской пляж

На реконструкцию ушло более двух миллионов рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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На пляже установили кабинки для переодевания, беседки, лавочки и урны

На пляже установили кабинки для переодевания, беседки, лавочки и урны

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Во Льгове обновили городской пляж, сообщили в обладминистрации. Завезли песок, сделали деревянные настилы, обновили дорожки и ливневку.

На пляже установили кабинки для переодевания, беседки, лавочки и урны. Оборудовали велопарковку и спорткомплекс. На реконструкцию потратили более двух млн рублей.

В 2021 году на благоустройство в области выделили более 328 млн рублей. Уже привели в порядок 61 территорию из 190 запланированных.