Для восстановления курского трамвая требуется более 12 млрд рублей

Сейчас на линию выходит 26 трамваев, в парке числится 60 единиц Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Для капитального восстановления инфраструктуры и обновления подвижного состава трамваев в Курске требуется свыше 12 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя комитета транспорта и автодорог Курской области Александр Васильченко.

Курский трамвай нуждается в комплексной модернизации: свыше 60% путей изношено, средний возраст подвижного состава составляет более 26 лет. Сейчас на линию выходит 26 трамваев, в парке числится 60 единиц.

Разрабатывается комплексная программа развития городского электротранспорта. До конца года проведут полный аудит инфраструктуры общественного электротранспорта и энергохозяйства. По результатам обследования произведут точные расчеты по объему инвестиций, сделают предпроектную документацию.

В планах - полное обновление всего подвижного состава городского электротранспорта, включая троллейбусы, а также реконструкция и капремонт трамвайного депо и остановок.

После ДТП с сошедшим с рельсов трамваем проведут внеплановый аудит технического состояния всего подвижного состава, а также аттестацию сотрудников курского электротранспорта.