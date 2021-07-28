В Курске продолжается демонтаж баннеров

В городе регулярно мониторят и самовольно размещенную мелкоформатную рекламу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, сообщили в мэрии. Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС демонтировали три больших баннера на улице Маяковского и одну конструкцию в Кривецком переулке.

При выполнении работ в Кривецком переулке временно ограничили движение транспорта и отключили линию электропередач.

Сотрудники администрации Курска регулярно мониторят и самовольно размещенную мелкоформатную рекламу.