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Общество28 июля 2021 18:25

В Курске продолжается демонтаж баннеров

Рекламные конструкции убрали на Маяковского и в Кривецком переулке
Яна ШЕЛЕСТ
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В городе регулярно мониторят и самовольно размещенную мелкоформатную рекламу

В городе регулярно мониторят и самовольно размещенную мелкоформатную рекламу

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, сообщили в мэрии. Сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС демонтировали три больших баннера на улице Маяковского и одну конструкцию в Кривецком переулке.

При выполнении работ в Кривецком переулке временно ограничили движение транспорта и отключили линию электропередач.

Сотрудники администрации Курска регулярно мониторят и самовольно размещенную мелкоформатную рекламу.