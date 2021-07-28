В Курск приедет «Поезд Победы»

29 июля поезд отправится по маршруту Курск - Поныри Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курскую область приедет «Поезд Победы», сообщили в обладминистрации. 29 и 30 состав проедет по местам боевой славы в честь 78-й годовщины Победы на Курской дуге. Пассажирами станут ветераны войны и труда, представители администрации, работники железнодорожного транспорта и волонтеры.

29 июля поезд отправится по маршруту Курск - Поныри. Для участников патриотической акции организуют экскурсии на мемориальный комплекс «Героям Северного фаса Курской дуги» и Тепловские высоты, праздничную программу и полевую кухню.

30 июля поезд проследует по маршруту Курск – Кшень с остановками в Щиграх, Черемисиново и Мармыжах. На железнодорожных станциях состоится открытие мемориальных досок: в Щиграх в честь красноармейцев 283-й стрелковой дивизии, а в Кшени - в знак памяти о Герое Советского Союза Д.Е. Москалеве.