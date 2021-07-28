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Здоровье28 июля 2021 13:29

В Курскую область впервые поступила однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт»

Поставлено более четырех тысяч доз
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В Курской области сохраняется масочный режим

В Курской области сохраняется масочный режим

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую область поступила партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в размере 22 200 доз. Впервые в регион поставлено 4 425 доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 323 602 дозы, из них 311 167 «Спутника V», 4 425 доз «Спутника Лайт», 5 670 «ЭпиВакКороны», 2 340 «КовиВака». По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 284 694 человека, полностью завершили вакцинацию 196 916 курян, сообщили в администрации региона.