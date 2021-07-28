Полностью завершили вакцинацию почти 197 тысяч курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первый компонент вакцины от COVID-19 в Курской области получили 284 694 человека – 53% от числа жителей региона, которым необходимо вакцинироваться для выработки коллективного иммунитета. Полностью завершили в регионе вакцинацию 196 916 курян.

По данным оперштаба на 28 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 45 879 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе - 191 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид в регионе скончались 1074 человека. В том числе за последние сутки - шесть - мужчины 40, 72, 74 лет и 81 года, женщины 81 и 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.