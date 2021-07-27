Курян, отказавшихся от прививки, могут отстранять от работы

Для прохождения вакцинации работникам рекомендовано давать выходной день Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Минтруд и Роспотребнадзор выпустили разъяснения по организации вакцинации в коллективах и порядку учета процента вакцинированных. Руководителям необходимо отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса без уважительной причины.

Также работодатель может перевести сотрудников, у которых есть медотвод от вакцинации, на удаленную работу. Для прохождения вакцинации работникам рекомендовано давать выходной день.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Курской области, организациям Курской области до 1 сентября нужно привить не менее 60% работников, которые в процессе деятельности контактируют с большим количеством людей.