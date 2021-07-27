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Общество27 июля 2021 17:37

За полгода курский аэропорт перевез 42 тысячи пассажиров

Прорабатывается вопрос открытия новых направлений
Яна ШЕЛЕСТ
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По итогам первого полугодия 2021 года из аэропорта Курск перевезено более 42 тысяч пассажиров

По итогам первого полугодия 2021 года из аэропорта Курск перевезено более 42 тысяч пассажиров

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По итогам первого полугодия 2021 года из международного аэропорта Курск перевезено более 42 тысяч пассажиров. Это на 42% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В комитете транспорта и автодорог области завершили формирование программы полетов на 2022 год. Авиасообщение будут осуществляться с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Минеральными Водами, Симферополем. Традиционно из Курска запустят рейсы в Сочи и Анапу.

Прорабатывается вопрос открытия новых направлений - в Краснодар, Геленджик, Казань и Екатеринбург.