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Экономика27 июля 2021 16:28

Семья курских фермеров собрала более тонны клубники

Ягоды как на подбор
Яна ШЕЛЕСТ
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Сорт ремонтантный; это значит, что урожай будет до ноября

Сорт ремонтантный; это значит, что урожай будет до ноября

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Семья фермеров Погибелевых из деревни Половнева Октябрьского района собрала около тонны клубники. Ягоды как на подбор: крупные, свежие, ароматные, выращенные без химических удобрений. Сорт ремонтантный; это значит, что урожай будет до ноября.

Супруги Погибелевы также занимаются пчеловодством и состоят в кооперативе «Сонькин мед», который известен разнообразием сортов меда. Его высокое качество было подтверждено в национальном конкурсе «Вкусы России 2020».