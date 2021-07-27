Семья курских фермеров собрала более тонны клубники

Сорт ремонтантный; это значит, что урожай будет до ноября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Семья фермеров Погибелевых из деревни Половнева Октябрьского района собрала около тонны клубники. Ягоды как на подбор: крупные, свежие, ароматные, выращенные без химических удобрений. Сорт ремонтантный; это значит, что урожай будет до ноября.

Супруги Погибелевы также занимаются пчеловодством и состоят в кооперативе «Сонькин мед», который известен разнообразием сортов меда. Его высокое качество было подтверждено в национальном конкурсе «Вкусы России 2020».