Курскую объездную дорогу приняли в федеральную собственность

Строительство Юго-восточного обхода Курска велось в несколько этапов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В федеральную собственность перешел Юго-восточный обход города Курска. Он включает в себя автодороги Курск – Шумаково – Полевая через Лебяжье, «Крым» – Курск-Петрин, обход деревни Зорино, Курск-Петрин. Общая протяженность трассы около 24 километров.

Автодорога соединяет важнейшие федеральные трассы региона М-2 «Крым» и Р-298 Курск – Воронеж, которые входят в международные маршруты. По ней передвигается весь транзитный транспорт, минуя Курск.

Строительство Юго-восточного обхода Курска велось в несколько этапов с 2013 по 2017 гг. Трасса имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует параметрам II технической категории с четырьмя полосами движения.