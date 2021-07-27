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Происшествия27 июля 2021 12:17

В центре Курска отключили горячую воду до 16 августа

Список домов, где трудно будет помыться
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Жители центра будут греть воду три недели

Жители центра будут греть воду три недели

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 27 июля по 16 августа теплоэнергетики заменят участок теплосети от улицы Кирова до улицы Марата. На время этих работ будет приостановлена подача горячей воды по адресам:

• ул. Почтовая, 23, 18А, 2, 15, 26, 22;

• ул. Марата, 24А, 22;

• ул. Радищева, 12, 2А, 4, 13/15, 14/20, 6, 23, 25, 8, 16;

• ул. Ленина, 2, 8;

• ул. Димитрова - Марата, 37/2;

• ул. Димитрова, 4, 4А, 12А, 12;

• ул. Семеновская, 3;

• ул. Урицкого, 18, 22, 29, 29А, 31, 20, 18.