По Курску пройдет экотакси

Куряне смогут сдать отсортированный мусор волонтерам Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июле волонтеры Экотакси сдали на переработку более полутонны вторсырья.

Кстати, к последнему сбору вторсырья, который прошел 25 июля, присоединились воспитанники детского сада № 95. Ребята вместе с родителями и воспитателями собирали пластиковые крышечки и батарейки для экопроекта «Важные мелочи» и передали волонтерам для последующей переработки более 10 кило пластиковых крышек и девять кило использованных батареек.

Очередной маршрут Экотакси запланирован на 1 августа.

Курян просят подготовить мусор перед сдачей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Его расписание:

10.00 -10.20 - ул. Малышева, 2/23А (точка у входа в к-тр "Ассоль")

10.30 - 10.50 - пр. Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у дет.площадки)

11.00 - 11.20 - ул.Студенческая, 20А (парковка ТЦ "Бумеранг")

11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

Собранный пластик, бумага и стекло пойдут на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Второй маршрут Экотакси - 29 августа:

10.00 - 10.20 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

10.35 - 10.55 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между домами №№ 69Б и 67 на улице Дзержинского)

11.10 - 11.30 - парковка магазина "Магнит" (ул. Димитрова, 33)

11.50 - 12.10 - парковка перед Сретенской Церковью (пр. Анатолия Дериглазова, 45)

12.20 - 12.50 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48)