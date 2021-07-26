В Курской области увеличат число торговых мест

Курские сельхозпроизводители приступили к сбору и реализации овощей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские сельхозпроизводители приступили к сбору и реализации овощей. Картофеля продано порядка 240 тонн, капусты - 700 тонн, свеклы – 27 тонн, лука – 28 тонн, баклажанов – семь тонн, салата – 50 тонн. В торговые точки завозятся овощи и из других регионов.

Чтобы сдержать рост цен, в регионе будут увеличивать число торговых мест, где сельхозтоваропроизводители, фермеры и ЛПХ смогут реализовывать свою продукцию, рассказали в областном комитете промышленности, торговли и предпринимательства.

Уже сейчас во всех муниципальных образованиях действуют 56 постоянных площадок, где сельхозтоваропроизводителям, фермерам и ЛПХ предоставляются бесплатные или льготные места.