Семья курских врачей выиграла всероссийский конкурс

В 2021 году победителями конкурса «Семья года» стали 85 семей из 85 субъектов страны Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Молодая семья» победила чета Асеевых из Курской области. Илья Асеев – сосудистый хирург областной клинической больницы, супруга Екатерина – ревматолог в городской больнице № 2. Пара в браке семь лет, воспитывает двух дочек – Ульяну и Марию.

«Мы узнали о конкурсе в детском саду № 2, который посещает наша старшая дочь Маша. Участвовали впервые, рассказали об увлечениях каждого члена семьи. К примеру, старшая дочь занимается художественной гимнастикой, жена увлекается рукоделием. Думаю, наш секрет счастья – слышать, понимать и уважать друг друга», – рассказал Илья Асеев.

В 2021 году победителями конкурса «Семья года» стали 85 семей из 85 субъектов страны: в номинации «Многодетная семья» – 17 семей, «Молодая семья» – 17 семей, «Сельская семья» – 21 семья, «Золотая семья» – 14 семей, «Семья - хранитель традиций» – 16 семей. Награждение победителей пройдет в ноябре в Москве.