27 июля в Курске на Радищева закрывают движение

На участке между ул. Кирова и Марата с 27 июля по 13 августа будет закрыт проезд Фото: Яна ШЕЛЕСТ

27 июля на улице Радищева начнется крупный ремонт – «Квадра» заменит 2,5 километра квартальных теплосетей. Стоимость проекта превысит 25,5 млн рублей.

Работы пройдут в несколько этапов. На первом – с 27 июля по 16 августа рабочие заменят участок теплосети от улицы Кирова до улицы Марата.

На время этих работ будет приостановлена подача горячей воды по адресам:

- ул. Почтовая, 23, 18/А, 2, 15, 26, 22,

- ул. Марата, 24/А, 22,

- ул. Радищева, 12, 2/А, 4, 13/15, 14/20, 6, 23, 25, 8, 16,

- ул. Ленина, 2, 8,

- ул. Димитрова-Марата, 37/2/А, 37/2/А1, 37/2/А2,

- ул. Димитрова 4, 4А, 12А, 12,

- ул. Семеновская, 3,

- ул. Урицкого, 18, 22, 29, 29А, 31, 20, 18 лит А1/10, 18 лит А1/9.

В период монтажа новой сети на участке между ул. Кирова и Марата с 27 июля по 13 августа будет закрыт проезд всех видов транспорта, кроме троллейбусов (для них будет организовано реверсивное движение).