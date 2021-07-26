В Курске приводят в порядок парки и скверы

В Центральном округе приступили к третьему покосу за сезон Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске ежедневно наводят порядок в парках и скверах: убирают и вывозят мусор, поливают газоны. В округах в третий раз косят траву. В Железнодорожном уже привели в порядок 14 гектаров общественных пространств.

В Сеймском округе работы ведутся в скверах на площади Рокоссовского, проспекте Кулакова, на ПЛК, в 17-м Степном переулке, парках КЗТЗ и Солянка: здесь выкосили порядка девяти гектаров.

В Центральном округе также приступили к третьему покосу за сезон: работы уже выполнены на 1,2 гектарах общественных пространств.