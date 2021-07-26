Вакцинацию от ковид завершили более 188 тысяч курян

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 276 092 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 188 867, сообщили в администрации региона.

По данным оперштаба на 26 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 45 498 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 191 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались 1063 курянина. В том числе за последние сутки - трое -мужчины 64 лет и 81 года и женщина 84 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.