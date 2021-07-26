В Курской области состоится фестиваль имени Надежды Плевицкой

В конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 17 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всероссийский конкурс-фестиваль имени Надежды Плевицкой продолжает принимать заявки. Он пройдет с 21 по 24 октября в Курске и на родине певицы в селе Винниково Курского района.

К участию приглашаются:

самодеятельные исполнители;

солисты и ансамбли концертных организаций (не более восьми человек);

студенты учебных заведений культуры и искусств, рекомендованные региональными органами и культурными учреждениями.

В конкурсе исполнителей народной песни две номинации: «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль».

Возрастные категории участников: от 17 до 24 лет и от 25 до 45 лет.

Заявки принимаются до 25 сентября на электронный адрес: rusfolkmusic@bk.ru