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Звезды26 июля 2021 12:00

В Курской области состоится фестиваль имени Надежды Плевицкой

Курян приглашают попробовать свои силы
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 17 лет

В конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте от 17 лет

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всероссийский конкурс-фестиваль имени Надежды Плевицкой продолжает принимать заявки. Он пройдет с 21 по 24 октября в Курске и на родине певицы в селе Винниково Курского района.

К участию приглашаются:

самодеятельные исполнители;

солисты и ансамбли концертных организаций (не более восьми человек);

студенты учебных заведений культуры и искусств, рекомендованные региональными органами и культурными учреждениями.

В конкурсе исполнителей народной песни две номинации: «Сольное пение» и «Вокальный ансамбль».

Возрастные категории участников: от 17 до 24 лет и от 25 до 45 лет.

Заявки принимаются до 25 сентября на электронный адрес: rusfolkmusic@bk.ru