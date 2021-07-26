Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 июля 2021 10:29

В Курскую область поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»

Прививать поступившей вакциной будут вначале записавшихся на очередь и по медицинским показаниям
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В регионе сохраняется режим повышенной готовности

В регионе сохраняется режим повышенной готовности

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила в регион. 1590 доз распределяется по прививочным пунктам. Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 296 077 доз, из них 288 067 «Спутника V», 5670 «ЭпиВакКороны», 2340 «КовиВака», сообщили в администрации региона.

- Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства. Областной комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий. Прививать поступившей вакциной «ЭпиВакКорона» будут вначале записавшихся на очередь и по медицинским показаниям, - пояснили в обладминистрации.