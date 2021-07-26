В Курскую область поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона»

В регионе сохраняется режим повышенной готовности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Партия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила в регион. 1590 доз распределяется по прививочным пунктам. Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 296 077 доз, из них 288 067 «Спутника V», 5670 «ЭпиВакКороны», 2340 «КовиВака», сообщили в администрации региона.

- Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства. Областной комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий. Прививать поступившей вакциной «ЭпиВакКорона» будут вначале записавшихся на очередь и по медицинским показаниям, - пояснили в обладминистрации.