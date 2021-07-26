В Курской области пройдут войсковые учения

Учения пройдут в Курском и Курчатовском районах Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 27 по 30 июля на территории Курского и Курчатовского районов, включая район расположения Курской АЭС, пройдут специальные учения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты. В них примут участие более 700 военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники войск РХБ-защиты.

В учениях также будут задействованы силы и средства подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации, МЧС России и органов исполнительной власти Курской области.

Действующие энергоблоки Курской АЭС во время учений будут работать в штатном режиме. Никакие вмешательства в их работу, связанные с учениями, не предусмотрены и проводиться не будут. Администрация Курской АЭС обращается к жителям с просьбой проявлять спокойствие и понимание.