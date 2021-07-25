В Курской области нашли три минометные мины

Фото: ГУ МЧС по Курской области.

В Курской области обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Звонок о находке в хуторе Луг Пристенского района поступил 24 июля. На место направили группу спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Они нашли три минометные мины 50 мм. Боеприпасы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительных предметов нужно обращаться в «Службу спасения – 112».