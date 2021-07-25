По данным оперштаба на 25 июля, в Курской области за сутки заразились коронавирусом 193 человека. Прирост заболевших по городам и районам: Курск - 124, Курский - 16, Железногорск - 15, Золотухинский район - 13, Большесолдатский и Медвенский - по четыре, Поныровский и Солнцевский районы - по три, Октябрьский и Железногорский - по два, Беловский, Дмитриевский, Обоянь, Пристенский, Советский, Суджа и Суджанский район - по одному. Всего в регионе зарегистрировано 45 307 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 468 человек, на ИВЛ – 91 (2 – инвазивная, 89 – неинвазивная). На сегодняшний день скончались 1060 курян. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 275 441 человек, вторым (полностью завершили вакцинацию) – 187 968.