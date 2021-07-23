Программа позволит газифицировать более 33 тысяч домовладений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области создали штаб по газификации, сообщили в региональной администрации. Он будет координировать работу по исполнению поручения президента о бесплатном подведении газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах.

В состав штаба вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, газоснабжающей и газораспределительной организаций. Возглавляет областной штаб заместитель губернатора Алексей Дедов.

В области завершили сбор информации о потенциальных потребителях, технических параметрах домов, их удаленности от систем газоснабжения. Программа позволит газифицировать более 33 тысяч домовладений.

Прорабатывается вопрос субсидирования затрат на подведение газа в границах земельного участка и приобретения газового оборудования для социально незащищенных категорий населения, в том числе семей с детьми-инвалидами, многодетных, ветеранов, пенсионеров.