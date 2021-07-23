В районе Курской АЭС военные проведут учения

В учениях примут участие более 700 военнослужащих Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 27 по 30 июля в Курском и Курчатовском районах, включая район расположения Курской АЭС, пройдут учения войск радиационной, химической и биологической защиты.

В них примут участие более 700 военнослужащих и более 500 единиц военной и спецтехники, а также подразделения войск нацгвардии, МЧС и органы исполнительной власти.

«Для атомной станции главное – безопасность. Мы постоянно поддерживаем на учениях и тренировках высокую степень готовности к действиям в режимах отклонения от нормальной работы, - сообщил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин. – Чрезвычайно важно оттачивать и межведомственное взаимодействие с другими участниками, привлекаемыми к ликвидации сложных ситуаций».

Администрация Курской АЭС обращается к жителям с просьбой проявлять спокойствие и понимание.