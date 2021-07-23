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Общество23 июля 2021 18:33

Житель Курска незаконно застрелил косулю и кабана

Суд назначил ему штраф
Яна ШЕЛЕСТ
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Карабин «Сайга М» передали в УМВД

Карабин «Сайга М» передали в УМВД

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

14 декабря 2020 года житель Курска вел незаконную охоту в Золотухинском районе. С помощью карабина «Сайга» и тепловизионного прицела он добыл кабана и косулю.

Преступление выявили сотрудники ДПС. Ущерб государственному охотничьему фонду составил 70 тысяч рублей, мужчина его возместил.

Суд назначил виновному штраф в доход государства в размере ста тысяч рублей. Тепловизионный прицел конфисковали, карабин «Сайга М» передали в УМВД России по Курской области.