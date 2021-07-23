Под Курском будут судить директора дома культуры

Ущерб составил 619 786 рублей 73 копейки
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Рыльский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора дома культуры. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дому культуры из муниципального бюджета выделили средства для проведения капитального ремонта. Директор подписала подрядчику документы о приемке работ несмотря на то что они были выполнены некачественно.
Своими действиями женщина нарушила права и законные интересы муниципального образования, причинив ущерб на общую сумму 619 786 рублей 73 копейки.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.