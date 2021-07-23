В центре Курска горячую воду дали раньше срока

Подачу горячей воды организовали от ТЭЦ Северо-Западного района Фото: Яна ШЕЛЕСТ

«Квадра» возобновила подачу горячей воды в центре Курска раньше запланированного, до завершения гидравлических испытаний теплосетей от ТЭЦ-4. Подачу горячей воды организовали от ТЭЦ Северо-Западного района, сообщили в теплосетевой компании.

«Это стало возможным благодаря проведенным в предыдущие годы капремонтам и реконструкциям теплосетей. Например, если раньше трубопроводы на улицах Димитрова и Разина в силу большого износа не могли выдержать нагрузку от переключений между зонами ТЭЦ-4 и ТЭЦ СЗР, то после их полной замены с переключением не возникает сложностей», - пояснил главный инженер Курского филиала «Квадры» Андрей Кулешов.

Список подключенных зданий: ул. Семеновская, 82, 82а, 69а, 78, 78а, 77, 79, 75, 75а, 98; ул. Халтурина, 2, 12, 3, 5, 14, 19, 22, 18, 18а, 18/48; ул. Садовая, 29, 31; ул. Гоголя, 36, 46, 49/51, 53, 55, 65, 31, 47, 25, 29а; ул. Разина, 4, 8, 20, 24, 7а; ул. Сторожевая, 16/4, 7, 16/2, 16/3, 16/1, 38, 6а, 6б, 6, 8; ул. Коммунистическая, 3, 3а, 3б, 4, 4а; ул. Димитрова, 76, 84, 70, 68а, 66, 74, 97, 91, 99, 95, 93, 101; ул. Радищева, 80, 82, 84, 86, 99, 95, 93, 97, 101, 105, 84а, 103; ул. Кольцова, 11а, 13; ул. Пионеров, 81а; ул. Энгельса, 10б, 10в; ул. Овечкина, 21а; ул. Пионеров, 53; ул. Дзержинского 92, 68, 47; ул. Чумаковская, 10, 30; ул. Белинского, 1а, 3, 4; ул. Дружининская, 2, 7а, 24, 33а, 37; ул. Щепкина, 3, 7, 9, 11, 20; ул. Советская, 14, 26а, 40а; ул. Кр. Армии, 29а; ул. С. Перовской, 24.

Гидравлические испытания теплосетей в контуре ТЭЦ-4 проходят с 13 по 26 июля включительно. Возобновление работы станции запланировано на 27 июля.