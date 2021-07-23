В четырех курских многоэтажках проведут энергоэффективный капремонт

Большинство многоквартирных домов региона нуждаются хотя бы в косметическом ремонте Фото: Светлана ВОЛКОВА

На заседании правления Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрены две заявки Курской области на финансовую поддержку за счет средств госкорпорации для проведения энергоэффективного капитального ремонта четырех многоквартирных домов в городе Курске.

По первой заявке регион получит из средств Фонда ЖКХ 2,68 млн рублей – более 51% средств, необходимых на ремонт дома №13 по улице Косухина. Общая стоимость работ в нем - 5,23 млн рублей.

По второй заявке Фонд ЖКХ выделяет 8,06 млн рублей на три многоквартирных дома: №5 по проспекту Энтузиастов, №4 по проспекту Дружбы и №10 по улице Орловской. Энергоэффективный ремонт в них обойдется в 29,21 млн рублей, размер финансовой поддержки – почти 28% от этой суммы, сообщает администрация региона.

Средства Фонда ЖКХ будут направлены на возмещение части расходов на оплату работ по энергосбережению при проведении капитального ремонта. В домах предусмотрена установка автоматизированных узлов управления системами отопления и регуляторов температуры горячей воды. Запланирован ремонт трубопроводов внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией.

Это позволит улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов для 1 600 жильцов.

В доме №13 по улице Косухина экономия составит порядка 860 тысяч рублей в год, в трех остальных – 2,98 млн рублей.

Энергоэффективный капремонт на всех объектах планируется завершить к 31 октября 2022 года.