Вакцинацию от ковид завершили более 182 тысяч курян

В регионе - сложная обстановка по ковид Фото: Из архива КП.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 270 785 человек, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 182 954

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 444 человека, на ИВЛ – 90 (четыре – инвазивная, 86 – неинвазивная). По данным оперштаба на 23 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 44 918 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 195 - за последние сутки.