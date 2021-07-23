В гараже под Курском сгорела "Нива"

Пожар тушили 14 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 10:31 23 июля в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании гаража в поселке Маршала Жукова Курского района.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №5 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

По прибытии в 10:38 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 10:41, ликвидировано в 10:55, сообщили в МЧС.

В результате пожара внутри гаража сгорел автомобиль ВАЗ «Нива».

Ущерб и причина пожара устанавливаются.