В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 444 курянина

В регионе осложняется ситуация с ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 444 человека, на ИВЛ – 90 (четыре – инвазивная, 86 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 23 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 44 918 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 195 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1050 человек.В том числе за последние сутки - семь - мужчины 54, 59, 60, 70 лет и 81 года, в также женщины 70, 84 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.