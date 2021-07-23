Более 79 тысяч курян подали заявления на выплаты школьникам

Заявления принимают через портал госуслуг и в клиентских службах ПФР Фото: Светлана ВОЛКОВА

В учреждения Пенсионного фонда по Курской области уже поступило 79 029 заявлений на выплаты школьникам.

В большинстве случаев – это заявления с портала госуслуг, которые родители в онлайн-режиме проверили в своём личном кабинете и подтвердили согласие на дальнейшую обработку. При необходимости можно было внести правки в содержащиеся сведения.

Лишь 190 заявлений (0,2%) поданы в ходе личного посещения клиентской службы ПФР.

По выплатам в отношении 103 680 детей органами Пенсионного фонда уже приняты положительные решения. Проактивный принцип приёма заявлений позволил оптимизировать процесс назначения и выплаты пособий.

Выплату начнут перечислять 16 августа. Она может зачисляться на любую банковскую карту.

Напомним, заявления на выплату школьникам от шести до 18 лет будут приниматься через портал госуслуг и в клиентских службах ПФР (по предварительной записи) до 1 ноября 2021 года.

Право на выплату есть также у инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным общеобразовательным программам.