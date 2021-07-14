В Курской области увеличилось количество браков

В общей сложности зарегистрировано 2 632 брака Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За шесть месяцев 2021 года в Курской области на 30% увеличилось количество браков. В общей сложности зарегистрировано 2 632 брака, это на 30% превышает цифры аналогичного периода 2020 года. Больше всего свадеб было в июне – 849.

На прежнем уровне остался показатель регистрации рождения - 4 284 акта, при этом в предыдущие годы наблюдалось его снижение.

Впервые стали родителями 1 599 пар. В 1 589 семьях зарегистрирован второй ребенок, в 721 семье – третий, в 335 семьях – четвертый и последующий. Больше всего детей - 797 малышей - появилось на свет в марте.

Двойняшек родилось 84 ребенка, зарегистрирована и одна тройня. В возрасте до 30 лет родили первых детей 1 213 женщин, вторых - 713.

У жительниц области в возрасте 30 - 40 лет появилось на свет 335 первенцев, 794 вторых ребенка. В возрасте старше 40 лет стали мамами 216 женщин.

Зарегистрировано 607 актов об установлении отцовства, что на 47 больше, чем в аналогичный период прошлого года.