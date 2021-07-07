Ведется замена дорожных знаков Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на улице Дзержинского завершается ремонт дороги. В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в порядок приведут участок от Красной площади до улицы Энгельса.

Рабочие обновили бордюры и покрытие проезжей части, установили барьеры, а сейчас наносят разметку термопластиком. Ведется замена дорожных знаков, восстанавливается тротуарная плитка, поврежденная при ремонтных работах.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на проведение капремонта тротуаров на улице Дзержинского. Работы планируется выполнить в 2022 году.