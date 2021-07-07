В Курске осудили экс-директора фонда капремонта

Суд признал чиновника виновным в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе Фото: Из архива "КП"

Бывший гендиректор фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» с 2015 по 2017 принял работы и услуги, которые превышали размер предельной стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта на сумму 98 268 529,64 рубля.

Также бывший директор Фонда, незаконно получил от представителя общества с ограниченной ответственностью услуги по ремонту принадлежащих ему объектов недвижимого имущества на общую сумму 256 636 рублей.

Суд признал бывшего директора виновным в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. Чиновник проведет в колонии 3,5 года и заплатит штраф в размере 276 530 рублей.