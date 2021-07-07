Строительство планируют начать в 2022 году Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске на проспекте Плевицкой построят детскую областную больницу, сообщили в региональной администрации. Строительство планируют начать в 2022 году. Уже разработали проектно-сметную документацию, провели экспертизу.

В первую очередь построят основной корпус больницы со стационарными отделениями на 310 коек и отделением реанимации на 27 мест. Там же будет травмпункт и отделение дневного стационара.

В новой больнице врачи смогут оказывать специализированную медицинскую помощь, в том числе и новорожденным.