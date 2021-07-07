Курский вертолет санавиации совершил 37 вылетов

Большая часть вылетов – по территории Курской области

На базе Курской областной клинической больницы продолжает работу вертолет санитарной авиации. С 17 мая этого года он совершил уже 37 вылетов.

Среди эвакуированных пациентов было десять детей, возраст пятерых из них – меньше года. В одном случае вертолет доставлял врача.

Большая часть вылетов – по территории Курской области, в лечебные учреждения других регионов вертолет эвакуировал девять пациентов.

Экстренной медицинской эвакуацией доставили больных с ОНМК, острым коронарным синдромом, пострадавших в ДТП с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни.