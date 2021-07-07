26 курских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Большинство выпускников сдавали профильную математику Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области в этом году его ЕГЭ сдавали 4588 выпускников 11-х классов. 234 человека сдавали государственный выпускной экзамен. В этом году такой формат был предусмотрен для тех, кто не планировал поступать в высшие учебные заведения.

Большинство выпускников сдавали профильную математику – 2 844 человека, обществознание – 2 697 человек, биологию, физику и историю – более 1000 учеников.

26 курских школьников получили по результатам экзаменов сто баллов, один получил высшую оценку по двум предметам: русскому языку и информатике.