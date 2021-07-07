Больше девяти тысяч курских школьников отдохнули в дневных лагерях

Каждый день в лагере был насыщен разными спортивными, познавательными, развивающими событиями Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске завершилась работа лагерей с дневным пребыванием. В этом году они были созданы на базе 59 образовательных учреждений, их участниками стали 9819 городских школьников в возрасте от 7 до 14 лет.

Каждый день в лагере был насыщен разными спортивными, познавательными, развивающими событиями и играми, которые способствовали активному отдыху детей.

Все мероприятия проводились с учетом всех санитарных норм и требований. Обязательным было проведение утренней зарядки на свежем воздухе.