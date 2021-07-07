Куряне смогут принять участие в раскопках

Мероприятие пройдет в селе Жидеевка Железногорского района Курской области Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области будет реализован социальный проект «Путешествие в древнее Железногорье». Все желающие смогут принятьучастие в археологической экспедиции, попробовать свои силы в поиске исторических артефактов.

Также участники смогут узнать, как написать свое имя, используя древнюю ручку, познакомиться с работой простейшего ткацкого станка, узнать интересные факты о кузнечном ремесле, примерить древние украшения и пострелять из лука.

Мероприятие пройдет в селе Жидеевка Железногорского района Курской области. Там в X-XI вв. находилось славянское укрепленное городище.

Подробную информацию можно найти на странице «Древнее Железногорье» ВКонтакте https://vk.com/id660500919.

Запись по телефону: 8 (4712) 54-91-95.