В Курской области вводят новые коронавирусные ограничения

На утро 7 июля диагноз подтвердился еще у 178 жителей Курской области Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области ввели коронавирусные ограничения, действующие в первую и вторую волну пандемии. Решение приняли на заседании оперштаба в связи с резким ростом заболеваемости.

Продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Работа ресторанов, баров, кафе и летних площадок при них разрешена с 6:00 до 23:00 с наполняемостью 50%.

Приостанавливается деятельность боулингов, спортбаров, проведение караоке, концертов, дискотек, развлекательных программ, использование танцполов. Фуд-корты будут работать только на вынос.

Рассадка зрителей при показе спектаклей, цирковых программ, кино, концертов, спортивных мероприятий должна составлять не более 25% от вместимости зала. Под запретом проведение соревнований среди детей.

На утро 7 июля диагноз подтвердился еще у 178 жителей Курской области. С начала пандемии заболели 41 864 человек.