В Курской области от коронавируса скончались трое мужчин и три женщины

На утро 7 июля диагноз подтвердился еще у 178 жителей Курской области Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались шестеро курян, сообщили в оперштабе. Это 52, 53 и 81-летние женщины, и 65, 75 и 86-летние мужчины. Всего с начала пандемии коронавирус унес жизни 965 курян.

На утро 7 июля диагноз подтвердился еще у 178 жителей Курской области. С начала пандемии заболели 41 864 человек.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 212 889 человек, полностью завершили вакцинацию – 148 866 курян.